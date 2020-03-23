Окупанти застосовують міномети та ПТРК, двоє військових поранені

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, поранено двох українських військових.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено два обстріли, а саме: поблизу Авдіївки – зі стрілецької зброї; неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: тричі поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм – 6 мін, з 82-мм мінометів – 33 міни; в районі населеного пункту Шуми – з протитанкового ракетного комплексу.

"Сьогодні, 23 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Їх було евакуйовано до військово-медичного закладу, де лікарями оперативно надано належну медичну допомогу", - наголосили у штабі ООС.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи чергові вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Фото:ООС.