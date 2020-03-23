На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

Російські окупаційні війська станом на 12.00 не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"Від початку поточної доби, 23 березня, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська вогонь на лінії бойового зіткнення не відкривали", - повідомив речник.

Як повідомлялося, 22 березня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Фото: RFE/RL