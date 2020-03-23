Окупанти три рази порушили "тишу", втрат немає
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
«22 березня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворог обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Усі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Водяного – з 82-мм мінометів – 5 мін; поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.
Підрозділи Об’єднаних сил застосували чергові вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.
Вчора, 22 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає.
Фото: RFE/RL