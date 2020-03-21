Окупанти п'ять разів порушили "тишу" - стріляли з мінометів, гранатометів та кулеметів

За останню добу збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

Три обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поблизу населеного пункту Красногорівка – зі станкового протитанкового гранатомета;

поруч з Новотроїцьким – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", було зафіксовано 2 обстріли, а саме:

поблизу Новгородського – з мінометів калібру 120 мм – 15 мін;

поруч Новотошківського – з 82-мм мінометів – 5 мін.

Підрозділи Об’єднаних сил черговими вогневими засобами змусили збройні формування Російської Федерації припинити провокаційні обстріли.

Сьогодні, 21 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На ділянках розведення №1 та №2 ситуація залишається стабільною. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.

Фото: ООС