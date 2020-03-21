Окупанти п'ять разів порушили "тишу" - стріляли з мінометів, гранатометів та кулеметів
Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.
Три обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поблизу населеного пункту Красногорівка – зі станкового протитанкового гранатомета;
поруч з Новотроїцьким – з ручних протитанкових гранатометів;
неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", було зафіксовано 2 обстріли, а саме:
поблизу Новгородського – з мінометів калібру 120 мм – 15 мін;
поруч Новотошківського – з 82-мм мінометів – 5 мін.
Підрозділи Об’єднаних сил черговими вогневими засобами змусили збройні формування Російської Федерації припинити провокаційні обстріли.
Сьогодні, 21 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
На ділянках розведення №1 та №2 ситуація залишається стабільною. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.
Фото: ООС