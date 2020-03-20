У пунктах пропуску на Донбасі чергують рятувальники

На КПВВ «Майорське», «Гнутове», «Новотроїцьке» та «Мар’їнка» у цілодобовому режимі функціонують пункти надання допомоги.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

«На кожному із чотирьох контрольних пунктів в’їзду-виїзду – «Майорське», «Гнутове», «Новотроїцьке» та «Мар’їнка» - у цілодобовому режимі функціонують пункти надання допомоги. Рятувальники з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції, знаходяться на цілодобовому чергуванні та працюють у засобах індивідуального захисту органів дихання. Крім того, регулярно проводиться дезінфекція модулів надання допомоги», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, роботу контрольних пунктів в‘їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим тимчасово припиняють до 3 квітня у зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції.

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Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.

Фото: ДСНС