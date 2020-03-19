"Євросолідарність" готова надавати волонтерську допомогу в боротьбі з коронавірусом

Партія "Європейська солідарність" готова надавати волонтерську допомогу в усіх регіонах у боротьбі з коронавірусом.

Про це йдеться у рішенні президії Центральної ради партії, яке оприлюднене на сайті "Європейської Солідарності".

""Європейська Солідарність" готова, використовуючи свою регіональну мережу партійних осередків, активістів та прихильників, надавати волонтерську допомогу в усіх регіонах України і закликає всіх небайдужих приєднатися до цього руху. Йдеться перш за все про підтримку громадян із групи ризику – це пенсіонери, люди похилого віку, люди з інвалідністю, які потребують безпечної доставки продуктів харчування та ліків", - йдеться у повідомленні.

У партії також закликають усіх українців згуртуватися навколо підтримки медиків та їхніх родин, усвідомлюючи, що вони перебувають на передовій боротьби із епідемією коронавірусу.

"Ми маємо вимагати від влади достатніх заходів безпеки медпрацівників, забезпечення лікарень необхідним обладнанням, а людей, які будуть у цілодобовому режимі рятувати життя і здоров’я, – відповідними соціальними гарантіями, транспортом та іншими ресурсами, необхідними для ефективної роботи у надзвичайній ситуації", - наголошують у "Євросолідарності".

У партії підкреслюють, що тільки консолідовані зусилля всіх політичних сил, громадських рухів, небайдужих громадян дадуть можливість мінімізувати наслідки цієї глобальної кризи.

У "Європейській солідарності" також застерігають владу "від бажання, прикриваючись надзвичайними заходами карантину, остаточно сконцентрувати всі повноваження Офісом Президента і швидко протягнути незаконні, антидемократичні і відверто капітулянтські рішення та законопроєкти".

У політсилі також вважають неприпустимим, використовуючи епідемію, невмотивовано обмежувати громадянські права і свободи.

Водночас "Європейська солідарність" підтримує запровадження превентивних заходів влади щодо протидії епідемії коронавірусу і заявляє про свою готовність до спільної конструктивної співпраці з владою і демократичними політичними силами для протидії коронавірусу.

"Ми готові делегувати депутатів нашої фракції до антикризового штабу, створеного в уряді та в регіонах, залучити наш професійний і фаховий потенціал для напрацювання реалістичних кроків подолання кризи", - йдеться у заяві партії.

Разом з тим, у "Євросолідарності" вважають, що влада надто пізно почала реагувати на виклики, які постали у зв’язку із пандемією.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме до 3 квітня.

В Україні станом на ранок 19 березня зафіксовано 16 випадків зараження коронавірусом Covid-19.