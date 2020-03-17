Окупанти знову обстріляли ділянку розведення Богданівка-Петрівське – штаб ООС

Російсько-окупаційні війська 17 березня двічі обстріляли ділянку розведення №3 Богданівка-Петрівське.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано здійснили збройні провокації в районі ділянки розведення. Так, сьогодні, 17 березня, російські окупанти двічі обстріляли ділянку розведення №3 Богданівка-Петрівське з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

В штабі наголосили, що такі злочинні дії російських окупаційних військ вчергове підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись чинних мирних домовленостей.

Як повідомляв Укрінформ, розведення військ на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області розпочалось 9 листопада 2019 року.

Раніше, 29 жовтня 2019 року, розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

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26 червня 2019 року українські військові відійшли з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської.

Щоразу процес відведення тривав загалом протягом трьох днів. Після цього відбувався пошук і знищення мінно-вибухових загороджень, демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення в межах визначеної ділянки.