Під Новотошківським поранили двох українських військових

Збройні формування Російської Федерації 17 березня поблизу Новотошківського випустили з мінометів 15 мін, внаслідок чого поранено двох українських військових.

Про це йдеться у повідомленні ООС.

"Так, по позиціях українських захисників поблизу Новотошківського, російські окупанти з мінометів калібру 82 мм випустили 15 мін. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.

Евакуаційною технікою військових доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я поранених задовільний.

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Наголошується, що такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей.

Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Фото: ООС