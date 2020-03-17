Окупанти двічі обстріляли українські позиції під Оріховим і Березовим
Укрінформ
Від початку поточної доби станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню .
Про це повідомляє Міноборони.
"На Донецькому напрямку, противник обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Березове, використовуючи станковий протитанковий гранатомет, великокаліберні кулемети та іншу стрілецької зброї. Також, з забороненого міномету 82 калібру, російські окупаційні війська випустили 5 мін по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Оріхове, що на Луганському напрямку", - йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, бойових втрат у результаті обстрілу серед українських захисників немає.
Фото: ООС