Окупанти двічі обстріляли українські позиції під Оріховим і Березовим

Окупанти двічі обстріляли українські позиції під Оріховим і Березовим

Укрінформ
Від початку поточної доби станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню .

Про це повідомляє Міноборони.

"На Донецькому напрямку, противник обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Березове, використовуючи станковий протитанковий гранатомет, великокаліберні кулемети та іншу стрілецької зброї. Також, з забороненого міномету 82 калібру, російські окупаційні війська випустили 5 мін по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Оріхове, що на Луганському напрямку", - йдеться у повідомленні.

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За наявною інформацією, бойових втрат у результаті обстрілу серед українських захисників немає.

Фото: ООС

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