Окупанти сім разів порушили "тишу", під двома населеними пунктами працювали міномети
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 5 обстрілів, а саме:
двічі неподалік населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поруч з Лебединським – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;
неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу населеного пункту Славне – зі стрілецької зброї.
Два обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
поруч Новотошківського – з протитанкового ракетного комплексу;
неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з 82-мм мінометів – 3 міни.
Вчора, 16 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
«З початком цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл поблизу населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За поточну добу втрат немає», зазначає штаб.
Фото: ООС