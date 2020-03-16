Окупанти шість разів порушили “тишу” - стріляють із мінометів і ПТРК

Станом на 18.00 понеділка, 16 березня, російсько-окупаційні війська 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат з українського боку немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 4 обстріли: двічі неподалік населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поруч з Лебединським – з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;

неподалік від Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Два обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу Новотошківського – з протитанкового ракетного комплексу;

неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з 82-мм мінометів – 3 міни.

Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.