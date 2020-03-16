Окупанти гатять із важких мінометів, поранені четверо бійців ЗСУ

Окупанти гатять із важких мінометів, поранені четверо бійців ЗСУ

Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. 

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 10 обстрілів, а саме: тричі поблизу населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі біля Лебединського – зі 120-мм мінометів – 35 мін, із мінометів калібру 82 мм – 38 мін, а також противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Невельського – зі станкового протитанкового гранатомета; в районі населеного пункту Павлопіль – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Широкиного – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу населеного пункту Старогнатівка – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Два обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: неподалік Луганського – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Кримського – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів. 

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За минулу добу, 15 березня, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення та ще два - бойове ураження.

Із початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат з боку Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС

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