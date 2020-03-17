На Донбасі з опівночі - 10 обстрілів, поранені двоє бійців ЗСУ

З початку доби російські окупаційні війська здійснили 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил, внаслідок чого поранено двох українських військових.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як уточнили у штабі ООС, шість обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Двічі окупанти відкривали вогонь поблизу Павлополя – з 82-мм мінометів (5 мін), з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Березове зафіксовано обстріли зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм (18 мін); неподалік Широкиного – з 82-мм мінометів (5 мін); поряд зі Славним – з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 4 обстріли. Двічі бойовики відкривали вогонь у районі Новолуганського: з 82-мм мінометів (5 мін), а також з протитанкового ракетного комплексу; біля Оріхового – з мінометів калібру 82 мм (5 мін), неподалік Новотошківського – з 82-мм мінометів (15 мін).

Читайте також: Під Новотошківським поранили двох українських військових

У штабі наголосили, що підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

"Сьогодні, 17 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил дістали поранення. Військовослужбовців було евакуйовано до військово-медичного закладу, де їм оперативно надали належну медичну допомогу", - інформує пресцентр ООС.

Фото: ООС