Окупанти на Донбасі відкрили вогонь вісім разів, поранені двоє українських бійців

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, поранено двох україхнських військових.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано шість обстрілів, а саме:

тричі поблизу населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм – 6 мін, а також було зафіксовано вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поруч з Невельським – зі станкового протитанкового гранатомету; в районі населеного пункту Павлопіль – з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, два обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу Луганського – з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Кримського – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів.

Зазначається, що підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

"Сьогодні, 15 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення. Евакуаційною технікою військових доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно було надано належну медичну допомогу", - додали у штабі ООС.