Окупанти на Донбасі тричі порушили “тишу” - поранили українського бійця
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
"За наявною станом на 12.00 інформацією, від початку поточної доби, 15 березня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожого прицільного вогню сьогодні один український воїн отримав дотичне вогнепальне кульове поранення руки. Йому надали медичну допомогу.
Вночі 15 березня з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння ворог вів вогонь по українських захисниках у районі населених пунктів Піски та Луганське.
Після 07.30 російські війська вели мінометний обстріл по українських військових, які обороняли Лебединске. Зі сторони Саханки окупанти випустили 6 мін калібру 82 мм, та вели щільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
В Міноборони зазначили, що українські війська адекватно застосовували у відповідь легке піхотне озброєння та придушували ворожу збройну активність.