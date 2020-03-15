Окупанти на Донбасі тричі порушили “тишу” - поранили українського бійця

Від початку доби станом на 12:00 15 березня російсько-окупаційні війська три рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Одного українського воїна поранено.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"За наявною станом на 12.00 інформацією, від початку поточної доби, 15 березня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого прицільного вогню сьогодні один український воїн отримав дотичне вогнепальне кульове поранення руки. Йому надали медичну допомогу.

Вночі 15 березня з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння ворог вів вогонь по українських захисниках у районі населених пунктів Піски та Луганське.

Після 07.30 російські війська вели мінометний обстріл по українських військових, які обороняли Лебединске. Зі сторони Саханки окупанти випустили 6 мін калібру 82 мм, та вели щільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В Міноборони зазначили, що українські війська адекватно застосовували у відповідь легке піхотне озброєння та придушували ворожу збройну активність.