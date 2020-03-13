Україна у найближчі місяці поверне всіх своїх полонених з ОРДЛО - Єрмак

Упродовж найближчих місяців Україна поверне всіх своїх громадян, яких наразі утримують на території ОРДЛО.

На цьому наголосив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на брифінгу у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Протягом найближчих місяців ми повернено всіх наших громадян, які сьогодні перебувають і утримуються на території так званих ОРДЛО”, - зазначив Єрмак.

Як повідомлялося, 11 березня у Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. У ньому взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

В ОП повідомили, що на цій зустрічі сторони досягли домовленостей щодо питання обміну утримуваними особами.