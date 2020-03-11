У штабі ООС розповіли про відповідь на обстріл автомобіля з військовими

Обстріл українських захисників російськими окупантами із застосуванням ПТРК в районі населеного пункту Піски не міг залишитися без відповіді.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Завдяки застосуванню сучасних оптико-електронних приладів, які нещодавно надійшли на озброєння українських підрозділів, наші захисники помітили відхід бойового розрахунку ПТРК противника із житлового сектору окупованого населеного пункту. Відхід цього розрахунку російські окупанти прикривали вогнем зі своїх позицій», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, підрозділи Об’єднаних сил застосували всі наявні чергові засоби ураження для повного придушення вогневої активності російсько-окупаційних військ та знищення розрахунку ПТРК, який підбив автомобіль з українськими воїнами. По позиціях окупантів, з яких вівся вогонь, було завдано низки ударів, що поклали край вогневій активності ворога.

«Розрахунок ПТРК як бойова одиниця перестав існувати – один оператор був убитий, інший важко поранений», - зазначається у зведенні.

У штабі ООС додали, що для вивезення вбитих та поранених окупанти залучили до чотирьох медичних евакуаторів. На цій ділянці противник утратив до трьох убитих та до п’ятьох поранених.

Як повідомлялося, 10 березня російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски.

Унаслідок влучання протитанкової керованої ракети один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових зазнали поранень, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.

Окрім цього, внаслідок ворожого обстрілу позицій ЗСУ ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування.

Фото: ООС