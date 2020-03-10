З початку березня на Донбасі ліквідували 21 окупанта - ООС

Від початку березня російсько-окупаційні війська втратили на Донбасі вбитими 21 особу, 31 бойовика поранено.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Командування операції Об’єднаних сил підкреслює, що у разі загрози життю та здоров’ю наших воїнів, при спробах захоплення територій, проведення штурмових дій чи здійснення обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації, військовослужбовці Об’єднаних сил завжди дають і будуть давати адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику з метою придушення його вогневих засобів та припинення агресивних дій», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, за підтвердженими даними, російсько-окупаційні війська з початку березня 2020 року втратили вбитими 21 особу, поранено та травмовано 31 учасника збройних формувань РФ.

Окрім того, знищено/пошкоджено три одиниці військової техніки, зокрема, автомобіль, БПЛА та багатоцільовий тягач.

«Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту українського народу», - наголошується в повідомленні.

Фото: ООС