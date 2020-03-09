Окупанти знову гатили зі 120-го калібру та скинули з дрона гранату під Широкиним

Російсько-окупаційні війська від початку доби здійснили три збройні провокації в районі проведення операції Об'єднаних сил, зокрема й із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.

Про це поінформував речник Міноборони полковник Олександр Мотузяник на брифінгу у понеділок, повідомляє пресслужба відомства.

“Від початку поточної доби станом на 12.00 зафіксовано три збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ. Так, о 08.40 з боку Первомайська противник випустив п’ять мін 120-го калібру у напрямку опорних пунктів українських військ біля Оріхового”, - зазначив Мотузяник.

За його інформацією, об 11.00 окупанти випустили 4 міни з мінометів калібру 82 мм в районі Зайцевого.

Окрім того, неподалік Широкиного з напрямку Саханки окупанти використали БПЛА, з якого скинули гранату ВОГ-17.

“Незважаючи на ворожі обстріли, станом на зараз ситуація, все ж, залишається цілком контрольованою українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Бойових втрат у лавах Збройних сил України від початку поточної доби немає”, - зауважив речник МОУ.

фото: ООС