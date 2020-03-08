Окупанти чотири рази порушили

Окупанти чотири рази порушили "тишу": один боєць загинув, шестеро поранені

Укрінформ
Російсько-окупаційні війська вдень 8 березня 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще шестеро поранені.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: двічі неподалік Опитного – з 82-мм мінометів – 15 мін, 15 пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, 2 постріли з протитанкового ракетного комплексу; поблизу Авдіївки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

Один обстріл противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання "Північ" - поруч з населеним пунктом Хутір Вільний, з гранатометів різних систем.

Читайте також: Через обстріли окупантів поблизу Мар'їнки сталася пожежа - горів опорний пункт ЗСУ

Внаслідок обстрілу окупантами з протитанкового ракетного комплексу вантажного автомобіля одного з підрозділів Об’єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців, один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення та один – бойове ураження.

Крім того, під час ворожих обстрілів українських позицій три наших захисники отримали поранення.

Підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-