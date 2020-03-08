Через обстріли окупантів поблизу Мар'їнки сталася пожежа - горів опорний пункт ЗСУ
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.
"Внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами позицій військовослужбовців операції Об’єднаних сил неподалік прифронтової Мар’їнки Донецької області сталася велика пожежа", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що спочатку загорілася суха трава, через сильний вітер пожежа швидко дісталася українських позицій, пошкодивши дерев'яні конструкції одного з опорників.
"Полум’я також впритул наблизилось до житлових будинків місцевих мешканців селища. Але завдяки оперативній роботі наших військових, пожежу вдалося локалізувати", - додали військові.
За словами командира взводу, противник застосовує різноманітні прийоми, щоб "викурити нас з наших позицій". Оскільки відстані між українськими і ворожими позиціями невеликі, а на полі добре пересохла рослинність – така тактика стає особливо небезпечною для мирного населення Донеччини та Луганщини.
Фото: facebook.com/pressjfo.news