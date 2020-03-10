ООС: Окупанти на Донбасі знову стріляють з-за спин мирних людей

10 березня збройні формування Російської Федерації на Донбасі вдалися до звичної манери ведення обстрілів із-за спин цивільного населення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«У штабі операції Об‘єднаних сил за допомогою геоінформаційної системи було проведено реконструкцію сьогоднішнього обстрілу противником автомобіля підрозділу Об’єднаних сил з протитанкового ракетного комплексу», - йдеться в повідомленні.

Аналіз траєкторії, рельєфу місцевості та місця влучення дає підстави стверджувати, що противник знову порушив міжнародне гуманітарне право – вів вогонь з позицій, що були розташовані за будинками мирних мешканців.

Як зазначається, такі дії значно ускладнювали завдання підрозділам ООС з нанесення прицільних ударів по вогневих точках російських окупантів.

«Противник чудово розуміє, що українські захисники ніколи не вели, не ведуть і ніколи не вестимуть вогонь по будинках мирних жителів. Ці злочинні дії характерні лише для російських окупаційних військ», - наголошують у штабі ООС.

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Як повідомлялося, 10 березня російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски.

Унаслідок влучання протитанкової керованої ракети один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових зазнали поранень, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.

Окрім цього, внаслідок ворожого обстрілу позицій ЗСУ ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування.