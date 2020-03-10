Прокуратура відкрила справу через обстріл санітарного автомобіля ЗСУ

Прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом обстрілу санітарного автомобіля Збройних сил України представниками терористичної організації «ДНР», підконтрольними Росії.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

«За процесуального керівництва прокуратури Донецької області розпочато досудове розслідування за фактом обстрілу санітарного автомобіля Збройних сил України представниками терористичної організації «ДНР», що діють під контролем Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

У ході досудового розслідування встановлено, що 9 березня 2020 року, близько 12:50, в районі с. Гнутове Донецької області бойовиками з безпілотного літального апарату скинуто дві гранати на санітарний автомобіль 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ «Едельвейс», який мав зображення червоного хреста на даху. Внаслідок ворожої атаки автомобіль зазнав пошкоджень.

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За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Вказані дії є грубим порушенням положень Конвенції про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 12.08.1949 та Додаткового протоколу від 08.06.1977 (Протокол І).

Фото: пресслужба прокуратури Донецької області