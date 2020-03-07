Пентагон планує поставити Україні озброєння на $125 мільйонів — СNN

США планують надати Україні додаткову військову допомогу на 125 мільйонів доларів, зокрема озброєні військові патрульні катери.

Про це повідомляє CNN з посиланням на двох обізнаних з планами Пентагону чиновників.

«Члени Конгресу були неофіційно повідомлені про плани Міністерства оборони надати Україні нову військову допомогу в розмірі 125 мільйонів доларів», - йдеться в повідомленні.

Мова йде, зокрема, про контр-артилерійські радари і збройні патрульні катери Марк VI, останні з яких вважаються особливо важливими, враховуючи напруженість у відносинах України з Росією в Чорному і Азовському морях.

Як відзначає видання, в Міноборони США інформацію не підтверджують і не заперечують.