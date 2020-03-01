Окупанти атакували ракетою авто ЗСУ, один військовий загинув, четверо поранені

Сьогодні, 1 березня збройні формування Російської Федерації вчергове порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Під час підвезення продуктів до позицій українських захисників поблизу населеного пункту Нижньотепле, російські окупанти помітили наш автомобіль та застосували протитанковий ракетний комплекс. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети в кабіну автомобіля один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, двоє наших захисників отримали поранення, а ще двоє – бойове ураження", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що всіх поранених та уражених українських військовослужбовців оперативно доставили до стаціонарних медичних закладів та надали кваліфіковану медичну допомогу.

Враховуючи те, що відстань до автомобіля українських військових становила близько 3500 метрів, цілком імовірно, що прицільний вогонь на ураження по ньому вів підготовлений оператор-навідник ПТРК збройних сил Російської Федерації, а не поспіхом навчена вчорашня цивільна людина, прокоментували у штабі.