Окупанти 20 хвилин обстрілювали українські позиції під Пісками

Російсько-окупаційні війська в районі селища Піски 20 хвилин уночі обстрілювали українські позиції.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

“Від початку поточної доби, станом на 12.00 дня зафіксовано поки що одну ворожу провокацію, яку противник здійснив о пів на першу ночі в районі селища Піски. Під час обстрілу, що тривав близько 20 хвилин, російсько-окупаційні війська застосували міномет 82-го калібру з витратою двох мін, здійснили два постріли з кулемета та випустили десять гранат з автоматичного гранатомета. Бойових втрат у лавах Збройних Сил України від початку поточної доби немає”, - повідомив речник.

За словами Мотузяника, українські військові відкрили вогонь у відповідь з піхотних засобів, що змусило противника припинити вогонь. Станом на тепер ситуація стабільна та цілком контрольована українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил, запевнив речник.

Фото: ООС