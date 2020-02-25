За шість років війни на Донбасі загинули понад 3 350 мирних жителів — ООН

За шість років війни на сході України загинули понад 3350 мирних жителів, серед них - 147 дітей.

Про це заявив заступник голови Моніторингової місії ООН з прав людини Бенжамін Моро під час міжнародної конференції "Захист мирного населення в умовах збройного конфлікту" у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За 6 років більш як 3 350 мирних жителів було вбито. Понад 7 тисяч осіб отримали поранення. Серед них - 147 дітей загинули, поранені 383 дитини", - заявив Моро.

Представник моніторингової місії ООН наголосив, що уряд України мусить реалізовувати план заходів щодо компенсацій жертвам конфлікту. "Необхідно поважати потреби жертв такого конфлікту. Також пам'ятати про майбутнє країни, про необхідність розбудовувати мир надалі, про здійснення соціальних виплат - це теж необхідно. Уряд має забезпечити це незалежно від того, чи знаходяться його громадяни в Донецьку чи у Севастополі", - наголосив Моро.

Як повідомляв Укрінформ, 25 лютого у Києві проходить міжнародна конференція "Захист мирного населення в умовах збройного конфлікту".

Захід проводиться за ініціативи уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової та посольства Азербайджанської Республіки.

Ключова тема конференції – дотримання прав людини у збройному конфлікті та вплив окупації на права і свободи громадян.

У заході беруть участь понад 150 осіб, серед яких народні депутати України, представники дипломатичних місій, органів місцевого самоврядування, міжнародних правозахисних організацій та громадянського суспільства.