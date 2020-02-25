ОБСЄ нарахувала 360 вибухів біля краю ділянки розведення в Золотому

СММ ОБСЄ в Україні зафіксувала у неділю у межах 5 км від краю ділянки розведення сил у Золотому приблизно 360 вибухів, а також орієнтовно 130 пострілів і черг зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

Про це повідомляється в опублікованому у понеділок звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформ.

"Упродовж дня 23 лютого, перебуваючи в п'ятьох різних місцях, спостерігачі чули приблизно 360 вибухів (із яких близько 180 оцінені як вибухи від мінометного вогню), а також орієнтовно 130 пострілів і черг зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета (усі, за оцінкою, поза ділянкою розведення, однак у межах 5 км від її краю)", - йдеться у звіті щодо ситуації у районі Золотого.

Крім того, увечері 22 та вночі 23 лютого камера СММ, встановлена в н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська), зафіксувала 1 вибух невизначеного походження орієнтовно за 1–2 км на східно-південний схід. Визначити, на ділянці розведення в районі Золотого чи за її межами, спостерігачам не вдалося.

Ця камера також зафіксувала 6 снарядів і 5 вибухів невизначеного походження орієнтовно за 1–3 км на схід і східно-південний схід (за оцінкою, усі поза ділянкою розведення, але в межах 5 км від її краю).