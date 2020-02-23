Окупанти 11 разів порушили "тишу", один боєць поранений

22 лютого збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї... 22 лютого, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Вісім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Двічі бойовики стріляли поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. У районі Новомихайлівки окупанти стріляли з мінометів калібру 120 мм (випущено 9 мін); неподалік Старогнатівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета (12 пострілів), а також з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Неспокійно було і в районі населеного пункту Лебединське – там бойовики гатили з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Водяного стріляли з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поруч з Гнутовим – зі станкового протитанкового гранатомета зробили 6 пострілів, а також ворог вів вогонь з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли по наших позиціях, а саме: два рази неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 20 мін та у районі населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм - 10 мін, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат також немає, додали у штабі ООС.

Як раніше повідомляло агентство, у ніч на суботу диверсійна група окупантів намагалася прорватися через лінію зіткнення поблизу населеного пункту Новотошківське.