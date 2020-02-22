Під Новотошківським окупанти намагалися прорватися через лінію зіткнення
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Сьогодні вночі, 22 лютого, була здійснена невдала спроба прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи збройних формувань Російської Федерації. Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новотошківське", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил своєчасно виявили ворога та черговими вогневими засобами відбили атаку.
У штабі повідомили, що в результаті бойового зіткнення ДРГ противника, зазнавши втрат, відступила. При цьому ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця.
Як раніше повідомляв пресцентр ООС, з початку цієї доби збройні формування РФ двічі обстрілювали позиції Об'єднаних сил, втрат серед українських військовослужбовців немає.