Під Новотошківським окупанти намагалися прорватися через лінію зіткнення

У ніч на суботу диверсійна група окупантів намагалася прорватися через лінію зіткнення поблизу населеного пункту Новотошківське.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Сьогодні вночі, 22 лютого, була здійснена невдала спроба прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи збройних формувань Російської Федерації. Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новотошківське", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил своєчасно виявили ворога та черговими вогневими засобами відбили атаку.

У штабі повідомили, що в результаті бойового зіткнення ДРГ противника, зазнавши втрат, відступила. При цьому ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця.

Як раніше повідомляв пресцентр ООС, з початку цієї доби збройні формування РФ двічі обстрілювали позиції Об'єднаних сил, втрат серед українських військовослужбовців немає.