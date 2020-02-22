Окупанти 13 разів порушили "тишу", один боєць поранений

За минулу добу, 21 лютого, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поблизу Красногорівки - з міномета калібру 120 мм противник випустив 10 мін;

поруч із Павлополем - з міномета калібру 82 мм (10 мін), також вівся вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі неподалік Лебединського – з 82-мм міномета (21 міна);

в районі Новотроїцького - з ручного протитанкового гранатомета;

поблизу н. п. Піски - з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї.

неподалік Мар’їнки - зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог учинив шість обстрілів позицій українських захисників:

двічі поруч з Оріховим - з міномета калібру 120 мм - 20 мін, десять мін з 82-мм міномета, а також сім пострілів зі станкового протитанкового гранатомета;

неподалік Луганського - з міномета калібру 120 мм (п'ять мін), також вівся вогонь з гранатометів різних систем;

поблизу Травневого – з 82-мм міномета (дві міни), застосовувалися гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;

у районі н. п. Новотошківське - з міномета калібру 82 мм (вісім мін) та десять пострілів з автоматичного станкового гранатомета;

поруч із Новолуганським – з 82-мм міномета (чотири міни), а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вчора, 21 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

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З початком цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил: поруч із Мар’їнкою зі станкового протитанкового гранатомета противник здійснив три постріли; в районі населеного пункту Новомихайлівка зі 120-мм міномета випустив п'ять мін.

За поточну добу втрат немає, наголошується в повідомленні.

Фото: ООС