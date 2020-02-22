Окупанти 13 разів порушили "тишу", один боєць поранений
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- поблизу Красногорівки - з міномета калібру 120 мм противник випустив 10 мін;
- поруч із Павлополем - з міномета калібру 82 мм (10 мін), також вівся вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- двічі неподалік Лебединського – з 82-мм міномета (21 міна);
- в районі Новотроїцького - з ручного протитанкового гранатомета;
- поблизу н. п. Піски - з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї.
- неподалік Мар’їнки - зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог учинив шість обстрілів позицій українських захисників:
- двічі поруч з Оріховим - з міномета калібру 120 мм - 20 мін, десять мін з 82-мм міномета, а також сім пострілів зі станкового протитанкового гранатомета;
- неподалік Луганського - з міномета калібру 120 мм (п'ять мін), також вівся вогонь з гранатометів різних систем;
- поблизу Травневого – з 82-мм міномета (дві міни), застосовувалися гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;
- у районі н. п. Новотошківське - з міномета калібру 82 мм (вісім мін) та десять пострілів з автоматичного станкового гранатомета;
- поруч із Новолуганським – з 82-мм міномета (чотири міни), а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Вчора, 21 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил: поруч із Мар’їнкою зі станкового протитанкового гранатомета противник здійснив три постріли; в районі населеного пункту Новомихайлівка зі 120-мм міномета випустив п'ять мін.
За поточну добу втрат немає, наголошується в повідомленні.
Фото: ООС