Окупанти випустили 50 мін великого калібру по позиціях ЗСУ
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
“Від початку поточної доби станом на 12.00 ворог вже вісім разів порушив режим припинення вогню. У семи випадках збройні формування Російської Федерації використовували заборонене важке озброєння, випустивши при цьому 18 мін 120 та 33 міни 82 калібрів. За наявною інформацією, бойових втрат з боку наших сил внаслідок обстрілів противника немає”, - йдеться в повідомленні.
Зокрема, на Донецькому напрямку окупанти випустили 10 мін 120 калібру по позиціях українських військових неподалік Красногорівки, а з 82 мм міномету, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по українських захисниках неподалік Павлополя. Також, окупаційні війська обстріляли з міномета 82 калібру оборонців Лебединського, випустивши при цьому 13 мін. Крім того, з ручного протитанкового гранатомета ворог обстріляв позиції українських військових в районі Новотроїцького.
На Луганському напрямку зі 120 мм мінометів, станкових протитанкових та автоматичних гранатометів окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Оріхове та Луганське. Зокрема, з мінометів 82 калібру та іншого піхотного озброєння противник вів вогонь по захисниках неподалік Травневого та Новотошківського.
В пресслужбі наголосили, що на всі обстріли противника українські бійці давали адекватну відповідь з чергових вогневих засобів, неухильно дотримуючись Мінських домовленостей.
Як повідомлялося, впродовж минулої доби, 20 лютого, окупанти на Донбасі 10 разів порушили режим тиші.