Окупанти випустили 50 мін великого калібру по позиціях ЗСУ

Російсько-окупаційні війська станом на 12.00 вісім разів порушили режим припинення вогню, випустивши загалом понад 50 мін великого калібру по позиціях Об'єднаних сил.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Від початку поточної доби станом на 12.00 ворог вже вісім разів порушив режим припинення вогню. У семи випадках збройні формування Російської Федерації використовували заборонене важке озброєння, випустивши при цьому 18 мін 120 та 33 міни 82 калібрів. За наявною інформацією, бойових втрат з боку наших сил внаслідок обстрілів противника немає”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на Донецькому напрямку окупанти випустили 10 мін 120 калібру по позиціях українських військових неподалік Красногорівки, а з 82 мм міномету, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по українських захисниках неподалік Павлополя. Також, окупаційні війська обстріляли з міномета 82 калібру оборонців Лебединського, випустивши при цьому 13 мін. Крім того, з ручного протитанкового гранатомета ворог обстріляв позиції українських військових в районі Новотроїцького.

На Луганському напрямку зі 120 мм мінометів, станкових протитанкових та автоматичних гранатометів окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Оріхове та Луганське. Зокрема, з мінометів 82 калібру та іншого піхотного озброєння противник вів вогонь по захисниках неподалік Травневого та Новотошківського.

В пресслужбі наголосили, що на всі обстріли противника українські бійці давали адекватну відповідь з чергових вогневих засобів, неухильно дотримуючись Мінських домовленостей.

Як повідомлялося, впродовж минулої доби, 20 лютого, окупанти на Донбасі 10 разів порушили режим тиші.