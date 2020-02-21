Окупанти гатять із заборонених мінометів та БМП, втрат немає

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Дев’ять обстрілів були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поруч із Новомихайлівкою – з міномета калібру 120 мм противник випустив 10 мін, а також вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Піщевика – з 82-мм міномета – дві міни, також ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю; двічі неподалік Павлополя – з міномета калібру 82 мм – 10 мін, а також вівся вогонь з великокаліберного кулемета; в районі населеного пункту Мар’їнка – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; двічі поруч із Лебединським – з 82-мм міномета – 10 мін, також противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети; поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета – чотири постріли, а також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Старогнатівки – з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріли по позиціях українських захисників неподалік Новозванівки, де застосував міномет калібру 120 мм – сім мін та станковий протитанковий гранатомет –вісім пострілів.

Вчора, 20 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Із початком цієї доби російські окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, а саме: поруч з Красногорівкою – з міномета калібру 120 мм противник випустив 10 мін; у районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм міномета – три міни, а також сім пострілів – зі станкового протитанкового гранатомета; неподалік Павлополя – з міномета 82 мм – три міни, також вівся вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Лебединського – з міномета калібру 82 мм - 13 мін.

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС