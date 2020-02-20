Окупанти передали тіло бійця ООС, який загинув 18 лютого

З тимчасово окупованої території українській стороні передали тіло військовослужбвовця ЗСУ, який загинув у бою 18 лютого.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Сьогодні, 20 лютого відбулося повернення з тимчасово окупованої території тіла військовослужбовця Збройних Сил України, який загинув у бою 18 лютого. Наразі триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського героя”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що українській стороні вдалося отримати останки тіла ще одного українського військового - Тимощука Сергія Володимировича, який загинув ще в 2014 році під час виконання бойових завдань, захищаючи суверенітет та територальну цілісність України.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. Один український військовий загинув, п'ятеро поранені.