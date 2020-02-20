Поранених у бою 18 лютого військових вертольотом доправили до Харкова

До Військово-медичного клінічного центру Північного регіону вертольотом доправлено військових, які 18 лютого були поранені в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Напередодні шістьох поранених на Луганщині українських захисників вертольотом доправлено до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (місто Харків), де їм надано всю необхідну допомогу та розпочато курс лікування”, - йдеться в повідомленні.

За словами начальника ВМКЦ полковника медичної служби Юрія Подоляна, всі пацієнти, які 18 лютого пізно ввечері прибули до них з району проведення операції Об’єднаних сил, перебувають у задовільному стані.

“В одного з них була підозра на інфаркт міокарда, але він не брав участі в бою. Три людини мають вогнепально-осколкові поранення м’яких тканин. Ще два бійці прибули з бойовими травмами, пов’язаними з вибухом, — розповів офіцер”, - цитує Подоляна пресслужба.

Він також уточнив, що стан одного з пацієнтів, який оцінювався як важкий, після хірургічного втручання поліпшився до середнього ступеня тяжкості. Решта хлопців мають легкі поранення чи травми. У разі прибуття родичів до поранених, їм будуть створені умови для спілкування, наголосили в пресслужбі.

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У відомстві також нагадали, що протягом 2014–2020 років лікарі у погонах прийняли в себе близько 27 000 військовослужбовців різних силових відомств та правоохоронців, які постраждали внаслідок бойових дій на Донбасі. Окрім Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, постраждалі воїни лікуються ще й у цивільних профільних медзакладах Харкова, з якими співпрацюють армійці.

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. Один український військовий загинув, п'ятеро поранені.