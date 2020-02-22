Окупанти сім разів порушили “тишу”, міномети працювали біля трьох населених пунктів

З початку доби збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями видів зброї.

Про це повідомив пресцентр ООС.

“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у вечірньому зведенні.

Зокрема, п’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Двічі бойовики відкривали вогонь поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. У районі Новомихайлівки окупанти стріляли з мінометів калібру 120 мм (випущено 9 мін); неподалік Старогнатівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета (12 пострілів), а також з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції ОС неподалік Кримського з мінометів калібру 82 мм (випущено 10 мін), а у районі Новолуганського випустили 2 міни з мінометів калібру 82 мм, а також вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Фото: ООС