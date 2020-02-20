Окупанти на Донбасі зосередили обстріли на одному напрямку
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, сім обстрілів були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поруч з Новомихайлівкою – з міномету калібру 120 мм противник випустив 10 мін, а також вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
поблизу Піщевика – з 82-мм міномету – 2 міни, а також ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю;
два рази неподалік Павлополя – з міномету калібру 82 мм – 10 мін, а також вівся вогонь з великокаліберного кулемету;
в районі населеного пункту Мар’їнка – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; двічі поруч з Лебединським – з 82-мм міномету – 10 мін, а також вівся вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріли по нашим позиціям неподалік Новозванівки, де застосував міномет калібру 120 мм – 4 міни та станковий протитанковий гранатомет – 8 пострілів.
"Сьогодні, 20 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не має", - додали у штабі.
Фото: ООС