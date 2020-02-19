Розвідка попередила військових, тому вони дали гідну відсіч — Загороднюк

Українські військові були попереджені розвідкою про скупчення техніки на ділянці, звідки вчора атакували окупанти, тому були підготовлені і дали гідну відсіч.

Про це сказав міністр оборони України Андрій Загороднюк після засідання Комітету з нацбезпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не знаємо, яке завдання було в окупантів. Але точно ...вони його не виконали. Нам розвідка все доповідає. Ми знали про скупчення техніки... і тому підготувались, тому зберегли ту безпекову ситуацію, яка наразі є. Тобто, все нормально", - сказав міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, хутір Вільний.

Окупанти обстрілювали українських військових із забороненого Мінськими угодами озброєння: мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.