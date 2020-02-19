Загороднюк не виключає спробу окупантів провокацією зірвати подальше розведення військ

Міністр оборони України припускає, що вчорашня атака з боку окупантів була направлена на зрив процесу розведення військ на Донбасі.

Таку думку він висловив у коментарі журналістам після засідання Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми ніколи не довіряли тій стороні, ніколи взагалі не будуємо будь-яких своїх стратегій чи тактичних планів з питань довіри. Коли йде війна, ви не можете довіряти противнику. Тому всі розведення не мають до довіри жодного відношення. Щодо розведення, то ми будемо дивитись, як розвиватиметься ситуація, і тоді приймемо рішення. Але ті ділянки, які підготовлені, вони безпечні для нас. Ще немає остаточного узгодження по ділянках, тобто процес йде. І можливо, ця провокація і була направлена саме на зрив цього процесу”, - зазначив Загороднюк.

При цьому він додав, що всі обстріли були поза зонами розведення. За його словами, загалом питання розведення має виключно гуманітарний характер, щоб місцеві жителі могли переходити через лінію розмежування у контрольований спосіб.

Відповідаючи на уточнююче запитання, Загороднюк підкреслив, що розведення на нових ділянках ще не почалося. "Не треба спекулювати термінами, коли ми домовимось, тоді і буде", - сказав він.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. Один український військовий загинув, п'ятеро поранені.