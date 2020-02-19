Нацгвардія на Донбасі затримала бойовика

На Луганщині на блокпосту затримали бойовика, який намагався потрапити на материкову Україну.

Про це йдеться у повідомленні штабу ОС у Facebook.

"Військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії в ОТУ «Північ» виявили підозрілу особу, яка намагалася перетнути блокпост поблизу Городища на Луганщині. У пошуковій базі ситуаційного центру громадянин 1958 року народження бути зазначеним як особа, причетна до незаконних збройних формувань та яка підлягає затриманню", - йдеться у повідомленні.

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Чоловіка доставили до Біловодського відділу поліції ГУ НП в Луганській області, за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтею 260 ККУ «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань».

Фото: facebook.com/pressjfo.news