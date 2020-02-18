На Донбасі колишній бойовик здався поліції

На Донеччині поліцейським здався колишній учасник незаконних збройних формувань.

Про це інформує Покровський відділ поліції Донецької області.

“Встановлено, що у вересні 2014 року 27-річний безробітній житель м. Селидового був прихильником сепаратистів. Чоловік прибув до Донецька та вступив до незаконного збройного формування під назвою «Донецьке народне ополчення». Новобранцю пообіцяли високу зарплатню, видали зброю й призначили черговим на блокпості біля Ясинуватої”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомив ексучасник бандформування поліцейським, вже через кілька днів він зрозумів, що має справу із бандитами, які погано ставляться як один до одного, так і до цивільного населення.

"Не отримавши обіцяних грошей, чоловік здав зброю, покинув блокпост та повернувся до Селидового. Упродовж п’яти років колишній бойовик вів прихований спосіб життя, намагаючись уникнути покарання за службу в НЗФ. Дізнавшись, що закон дає таким, як він, можливість звільнитися від кримінальної відповідальності, чоловік звернувся до місцевого відділення поліції із зізнанням", - зазначили у поліції.

Зараз з ним працюють слідчі Селидівського відділення поліції. У відомстві нагадали, згідно з ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу, держава гарантує звільнення від відповідальності особі, яка не скоювала тяжких злочинів проти людей, добровільно залишила лави НЗФ та повідомила про це правоохоронцям.