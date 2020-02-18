На Донбасі колишній бойовик здався поліції

На Донбасі колишній бойовик здався поліції

Укрінформ
На Донеччині поліцейським здався колишній учасник незаконних збройних формувань.

Про це інформує Покровський відділ поліції Донецької області.

“Встановлено, що у вересні 2014 року 27-річний безробітній житель м. Селидового був прихильником сепаратистів. Чоловік прибув до Донецька та вступив до незаконного збройного формування під назвою «Донецьке народне ополчення». Новобранцю пообіцяли високу зарплатню, видали зброю й призначили черговим на блокпості біля Ясинуватої”, - йдеться в повідомленні.

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Як повідомив ексучасник бандформування поліцейським, вже через кілька днів він зрозумів, що має справу із бандитами, які погано ставляться як один до одного, так і до цивільного населення.

"Не отримавши обіцяних грошей, чоловік здав зброю, покинув блокпост та повернувся до Селидового. Упродовж п’яти років колишній бойовик вів прихований спосіб життя, намагаючись уникнути покарання за службу в НЗФ. Дізнавшись, що закон дає таким, як він, можливість звільнитися від кримінальної відповідальності, чоловік звернувся до місцевого відділення поліції із зізнанням", - зазначили у поліції.

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Зараз з ним працюють слідчі Селидівського відділення поліції. У відомстві нагадали, згідно з ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу, держава гарантує звільнення від відповідальності особі, яка не скоювала тяжких злочинів проти людей, добровільно залишила лави НЗФ та повідомила про це правоохоронцям.

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