На Донбасі впіймали п'яного бойовика

У районі ООС українські військові затримали представника російсько-окупаційних військ 1995 року народження, який наразі дає свідчення про злочини окупаційної адміністрації на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Минулої доби в смузі відповідальності однієї з мотопіхотних бригад ОТУ "Північ" був затриманий в стані наркотичного та алкогольного сп’яніння представник російсько-окупаційних військ рядовий Ста...енко Владислав Русланович, 11.04.1995 р.н.", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, при собі затриманий мав адресну довідку та сумку з особистими речами. Наразі затриманого опитують співробітники відповідних органів зі складу операції Об'єднаних сил.

За інформацією пресслужби, російський найманець дає свідчення про численні злочини окупаційної адміністрації на Донбасі. Відомо, що він проходив службу на посаді навідника-оператора в підрозділах першого армійського корпусу російсько-окупаційних військ.