На Донбасі впіймали п'яного бойовика

На Донбасі впіймали п'яного бойовика

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Укрінформ
У районі ООС українські військові затримали представника російсько-окупаційних військ 1995 року народження, який наразі дає свідчення про злочини окупаційної адміністрації на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Минулої доби в смузі відповідальності однієї з мотопіхотних бригад ОТУ "Північ" був затриманий в стані наркотичного та алкогольного сп’яніння представник російсько-окупаційних військ рядовий Ста...енко Владислав Русланович, 11.04.1995 р.н.", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, при собі затриманий мав адресну довідку та сумку з особистими речами. Наразі затриманого опитують співробітники відповідних органів зі складу операції Об'єднаних сил.

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За інформацією пресслужби, російський найманець дає свідчення про численні злочини окупаційної адміністрації на Донбасі. Відомо, що він проходив службу на посаді навідника-оператора в підрозділах першого армійського корпусу російсько-окупаційних військ.

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