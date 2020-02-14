СБУ оголосила в розшук бойовика, причетного до обстрілів Щастя

Слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора отримали дозвіл на затримання та оголосили у розшук бойовика незаконних збройних формувань.

Про це йдеться в дописі на сторінці в Facebook пресслужби Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.

«Контррозвідка встановила, що мешканець Львівської області брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Задокументовано, що в серпні 2016 року з позицій тимчасово окупованого селища Весела Гора бойовик спільно з іншими учасниками угруповання здійснив артилерійський обстріл по території міста Щастя», - йдеться в повідомленні пресслужби ГУ СБУ.

Фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь в терористичній групі чи терористичній організації) та ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.