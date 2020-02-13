Ватажкам банди “Сомалі” повідомили про підозри за обстріл Авдіївки з "Градів" - СБУ

СБУ встановила обставини теракту, вчиненого в Авдіївці на Донеччині 26 січня 2015 року бойовиками незаконного збройного формування "Сомалі" так званого "міністерства оборони ДНР."

Про це йдеться у повідомленні СБУ

"Слідчі спецслужби задокументували, що обстріл мирних житлових кварталів районного центру із населенням у кілька десятків тисяч людей реактивними системами залпового вогню «Град» здійснювався із території, тимчасово підконтрольної терористам. Унаслідок терористичного акту загинули двоє мирних жителів, ще двох було поранено, повністю або частково були знищені жилі квартири і будинки, дитячий садок, лікарня, інші комунальні заклади. Уникнути набагато більшої кількості жертв вдалося лише через попередній обстріл терористами міста зі ствольної артилерії. Більшість жителів Авдіївки залишалась у бомбосховищах", - йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ встановили безпосередню участь в обстрілах бойовиків двох підрозділів 1-ї окремої батальйонно-тактичної групи «Сомалі» так званого "міноборони ДНР". Гаубичною батареєю командував «гвардії підполковник» із позивним «Море», який безпосередньо надавав необхідні для прицілювання розрахунки та координати. Артилерійська реактивна батарея у складі двох одиниць реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град» виконувала вказівки свого ватажка на прізвисько «Академік». Він після узгодження обстрілів із командиром «Сомалі» «Гіві» віддавав команду відкрити вогонь.

Перехоплені СБУ переговори терористів «Сомалі» засвідчують, що саме вони координували та здійснювали обстріл «Градами» міста, де на той час не перебувало жодного українського військового. Слідчі СБУ задокументували весь ланцюжок організації, координації та виконання бойовиками бандформування цього злочину проти мирного населення.

Наразі найманцю проросійського НЗФ «гвардії підполковнику Морю» повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 258, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, його спільнику «Академіку» - ч. 3 ст. 258, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Обох бойовиків оголошено в розшук.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за понад 30 епізодами обстрілів Авдіївки проросійськими бойовиками.

Фото: СБУ