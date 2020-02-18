Під час наступу біля хутора Вільний загинув 22-річний гранатометник

Під час ранкового нападу збройних формувань РФ на спостережний пункт поблизу хутора Вільного загинув 22-річний солдат Максим Хітайлов.

Про це повідомляє у Facebook 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців.

"Під час відбиття нападу збройних формувань Росії на спостережний пункт поблизу хутора Вільного, на превеликий жаль, 72 бригада назавжди втратила надійного товариша, бойового побратима, відданого захисника України солдата Хітайлова Максима Євгенійовича", - йдеться у пості.

Зазначається, що Хітайлов родом із села Вирішальне, що на Полтавщині. Він був прийнятий на військову службу за контрактом у квітні 2019 року на посаду гранатометника.

Як повідомлялося, 18 лютого зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, хутір Вільний, Попасна. Один український військовий загинув, п'ятеро були поранені.