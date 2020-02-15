Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Сивохо анонсував презентацію Національної платформи примирення і єдності.

Про це він заявив журналістам перед початком з'їзду партії "Слуга народу" у суботу, 15 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Приходьте туди, все розповімо, на всі питання відповімо", - зазначив Сивохо.

При цьому член команди Сивохо Іван Толкачов уточнив, що ця платформа може бути презентована попередньо у середу, 19 лютого.

"Ця платформи створена в рамках виконання завдань, сформульованих Президентом щодо гуманітарної політики реінтеграції Донбасу. Ми довго працювали разом з міжнародними експертами, разом з конфліктологами, політологами. І тому народилася платформа", - сказав він.

Толкачов додав, що платформа має "об'єднати під своїм крилом і громадські ініціативи, і державні програми".