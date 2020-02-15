На Луганщині виявили схрон з протитанковими мінами
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Укрінформ
Спільна група Служби безпеки України та підрозділів контрдиверсійної боротьби ООС виявила у Луганській області схованку з боєприпасами.
Про це повідомляє СБУ.
“Місце незаконного зберігання зброї було облаштовано у занедбаній будівлі на околицях Попасної. Зі схрону співробітники СБУ вилучили дві бойові протитанкові міни ТМ-62М загальною вагою 14 кілограмів тротилу”, - йдеться у повідомленні.
Перевіряється інформація про ймовірну причетність до облаштування схованки бойовиків незаконних збройних формувань.
Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Виявлені міни були знешкоджені вибухотехніками Держслужби з надзвичайних ситуацій.