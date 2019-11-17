У житловому будинку на Донеччині виявили схрон з гранатометами
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Укрінформ
У підвалі житлового будинку в селищі Чермалик Донецької області правоохоронці виявили схованку зі зброєю та боєприпасами.
Про це повідомляє штаб ООС.
«Три РПГ-22, дві сотні набоїв калібру 5,45, чотири тротилові шашки, 11 зарядів до підствольного гранатомета та інші боєприпаси зберігалися в підвалі одного з житлових будинків у населеному пункті Чермалик», - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці Волноваського відділу поліції відкрили провадження за ч.2 ст.15 та ч.1 ст.258 Кримінального кодексу – замах на злочин і терористичний акт, що створює небезпеку для життя та здоров’я людини.