На Донбасі окупанти гатять із заборонених мінометів — з опівночі дев’ять обстрілів

У п'ятницю, 14 лютого, учасники збройних формувань Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли по наших позиціях, а саме: поруч із Красногорівкою – з міномета калібру 120 мм ворог випустив 12 мін, а також вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета – 7 пострілів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Лебединського – з міномета калібру 82 мм – 4 міни.

Сім ворожих обстрілів зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

двічі поблизу Новолуганського – з 82-мм міномета - 7 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

тричі - в районі населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 120 мм – 20 мін та 82-мм міномета – 14 мін;

поруч із Травневим – зі станкового протитанкового гранатомета – 2 постріли, а також вів вогонь з великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї;

неподалік Хутора Вільний – з міномета калібру 120 мм – 2 міни, а також із гранатометів різних систем.

Сьогодні, 14 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.