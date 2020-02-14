Окупанти з мінометів гатили по позиціях ЗСУ під трьома населеними пунктами

Російсько-окупаційні війська від початку доби обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції Об'єднаних сил поблизу Новолуганського, Красногорівки та Лебединського.

Про це під час брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Щодо обстановки упродовж поточної доби. З її початком російсько-окупаційні війська з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї 20 хвилин обстрілювали захисників Новолуганського. З настанням світлої пори доби противник активізувався. Зокрема, близько 6 години окупанти знову відкрили вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новолуганського, цього разу з міномету калібру 82 мм, станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - розповів речник.

За словами Праути, на Донецькому напрямку з 6.20 окупанти майже годину з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру обстрілювали військовослужбовців ЗСУ, які виконують бойові завдання неподалік Красногорівки. Після 10 години 4 міни калібру 82 мм розірвалися на позиціях ОС біля Лебединського.

“За наявною інформацією, за поточну добу втрат з нашого боку немає”, - поінформував Праута.

Він додав, що на частину обстрілів підрозділи Об’єднаних сил були змушені адекватно відповісти.

Фото: ООС